Da Kendall Jenner a Rihanna, quando il piumino diventa "esagerato"

Il cappotto quest'anno si porta extralarge. E quando diciamo extralarge, intendiamo la versione più estrema del termine. Su Instagram sono diventate virali le -esilaranti - immagini di Kendall Jenner e Rihanna avvolte in piumini che farebbero rabbrividire perfino il famoso "omino Michelin": fotomontaggi del profilo itsmaysmemes, il quale cavalca l'onda oversize "ingrandendo" a dismisura abiti e accessori delle star.

Come ci vestiremo quest'inverno: cinque stili per cinque cappotti

Così il "puffer coat" rosso del marchio canadese Aritzia, di cui Kendall è testimonial, diventa di una dimensione decisamente anomala e imperversa su Twitter con la didascalia "l'inverno sta arrivando". E la stessa sorte tocca a Rihanna, immortalata con un immenso piumino rosa che, c'è da dire, è già abbastanza maxi nella versione originale firmata Ella Boucht e con effetto marshmallow chiaramente irresistibile.



La cosa più interessante, però, è che di "materia prima" per i meme in giro ce n'è parecchia, e direttamente dalle ultime passerelle invernali. Le modelle di Balenciaga indossano strati e strati di cappotti e giacconi di velluto di dimensioni notevoli (quello rosso ricorda stranamente il meme di Kendall di cui sopra) mentre Pier Paolo Piccioli punta sull'extra lungo, con modelli svasati che sfiorano il pavimento: un po' ancelle di Handmaid's Tale ma, siamo sicuri, estremamente efficaci contro le intemperie.

La vera allerta meteo però l'ha fatta scattare Priyanka Chopra riesumando il piumino versione sacco dell'immondizia che tanto faceva tendenza qualche anno fa, e per il quale la maggior parte di noi rabbrividisce ancora intravedendolo nelle foto della vacanza a Parigi del 2008. D'altra parte ci sarà pure un motivo se perfino l'icona bon ton Meghan Markle in Nuova Zelanda ha rubato il piumino del principe Harry: non diteci che non ne aveva portato uno della propria misura, non ci crederemo mai.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA