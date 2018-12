Da Cara Delevingne a Kate Middleton, le 10 meglio vestite del 2018

Dalle teste coronate alle top sui red carpet più chic: nel 2018 ne abbiamo viste delle belle. E, visto che l'anno giunge al termine, è tempo di bilanci fashion: ecco la classifica degli outfit che hanno segnato il 2018 e delle "vittime della moda" che li hanno indossati.

1. Kendall Jenner. La bella top si è presentata al festival di Cannes, precisamente sul red carpet di "Girls of the Sun", in versione nuvola di chiffon con un abito firmato Schiaparelli. Il modello total white era tutto balze e audaci trasparenze. Effetto scenico: completato. Causa free the nipple: sposata. Niente da aggiungere.

2. Cara Delevingne. Solo lei poteva osare tanto, andando contro il protocollo e scegliendo uno smoking maschile, con tanto di panciotto, per il matrimonio della principessa Eugenia di York. Tradizionale, ma a modo suo, con tanto di lecca lecca e irresistibile aria androgina. Tutta da stimare (e imitare).



3. Amal Clooney. Altro royal wedding, altro look indimenticabile. La meglio vestita al matrimonio di Meghan Markle e Harry non era la sposa, ma la moglie di George Clooney con un abito giallo limone (must dell'estate) e un cappello in tema. Elegantissima e all'ultima moda.

4. Meghan Markle. E' stata senza dubbio tra le protagoniste dell'anno, ma tra i tanti outfit degni di nota il più bello è stato il monospalla Givenchy sfoggiato per partecipare (a sorpresa) ai British Fashion Awards. Con tanto di smalto nero, Meghan ha violato il protocollo ed è stata più se stessa in una sera che in tutti gli eventi ufficiali con marito al seguito. Speriamo che tocchi le stesse vette nel 2019.



5.In tema di teste coronate, Letizia di Spagna non ha nulla da invidiare alle colleghe britanniche: soprattutto quando, qualche giorno fa, ha sfoggiato un abito rosso già indossato negli anni '80 dalla reale suocera, Sofia di Grecia. Perchè non si butta via niente e perché se dovessimo sceglierne una, il vintage sarebbe la tendenza da ricordare di questo 2018.

6. Marta Ortega. Sempre in ambienti spagnoleggianti, non si può non ricordare la figlia del patron di Zara che è andata all'altare in Pier Paolo Piccioli per Valentino. Con ben quattro abiti diversi, tutti da ricordare: ma il nostro preferito resta quello con la gonna dal taglio dritto, quasi a pantaloni sdrammatizzata da una coroncina di fiori selvatici.

7. Jennifer Lawrence. La bella attrice per una sera (quella della prima del suo nuovo film Red Sparrow) ha scelto un abito Dior tutto di paillettes, con decolleté ultra profondo e toni cangianti, dall'oro al viola. Praticamente una principessa delle favole, ma del tipo che, in un ipotetico Hunger Game della moda, sbaraglierebbe tutti i concorrenti con un semplice scintillio.

8. Gigi Hadid. Al Met Gala, in mezzo a diavoli e fan dell'acqua santa, la bella Gigi, con l'eleganza che la contraddistingue, ha sfoggiato un modello Versace che sfumava dal beige al blu scuro e ricordava la leggerezza di tante ali cucite insieme. Un vero e proprio angelo.

9. Bella Hadid. La seconda delle sorelle della moda ci ha abituati a look molto più audaci: in tutto l'anno il più bello è stato un abito vintage Jean Paul Gaultier rosa della collezione del 2006. A metà tra la protagonista di un cartone Disney e una diva di Hollywood nel periodo d'oro degli studios.

10. Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge sarà stata messa un po' in secondo piano dalla reale cognata. Ma tra i tanti outfit da sogno applauditi da chi preferisce la sua finezza alla spettacolarità di Meghan, ce n'è uno che ha segnato l'anno: un abito midi Zara sui toni del blu indossato per un pic nic sui prati con i piccoli George e Charlotte. Perché non è detto che per entrare nelle classifiche di fine anno si debba per forza spendere un patrimonio.

