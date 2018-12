Meghan Markle infrange il protocollo anche alla messa di Natale: il look finisce nel mirino

Meghan Markle e l'infrazione al protocollo nel giorno di Natale. La duchessa di Sussex non smette di far parlare di sé. Dopo gli ultimi rumors su presunte discussioni avvenute con Kate Middleton, la moglie del principe Harry torna alla ribalta delle cronache con un possibile nuovo colpo all'etichetta reale. Che sarebbe avvenuto proprio il 25 dicembre, in occasione della tradizionale funzione natalizia a Sandrigham.

Come riporta il Mail Online , mentre Kate ha scelto cappotto e accessori bordeaux dallo stile classico e impeccabile, Meghan avrebbe optato per un outfit decisamente fuori dagli schemi, per un membro della royal family. La duchessa è apparsa con un look nero e blu scuro, firmato quasi interamente da Victoria Beckham. Ed ecco perché la sua scelta è apparsa piuttosto insolita ai sudditi di sua maestà. L'etichetta della famiglia reale prevede la scelta di un abito nero solo in caso di lutto e non di certo per le feste natalizie. Inoltre, Meghan, con il suo look, ha sdoganato l'utilizzo del blu e del nero insieme.



Per i suoi outfit, Meghan ha prediletto molto spesso il colore blu notte. E la ragione, secondo l'esperta di psicologia dei colori Karen Haller, sarebbe ben precisa: «Sceglire il blu per poi indossarlo significa voler trasmettere agli altri, attraverso l’abito, un’immagine di sé che sia sinonimo di fiducia, logica e conoscenza». La regina Elisabetta perdonerà a Meghan questo sua ennesima "licenza poetica" dall'etichetta di corte? Staremo a vedere.

