Da Nicoletta Romanoff a Aldo Montano, fashion e glamour a Forte dei Marmi: Federica Tosi incanta la Versilia

La designer romana Federica Tosi incanta una delle mete balneari più amate della bella stagione e coinvolge le celebrità con “ One night in Forte dei Marmi ”, evento che ha illuminato la Versilia unendo fashion e glamour. Applausi per la sua originale capsule resort collection presentata nella storica insegna Gianni Cuccuini , in una nuova ed esclusiva location, durante un brioso happening animato da dj set, brindisi, finger food e cocktail d'autore curati da "MOB- Moving Bar".



Non hanno perso l’appuntamento le stelle dello showbiz, da sempre affezionate alla creativa, al suo ready to wear e ai gioielli del brand. Tra le prime ad arrivare alla serata l’attrice, raggiante in total white, seguita dalla giornalista de “Le Iene”e l’ex schermitoreincompagnia della bellissima moglie. Una dedica e un omaggio alle vacanze estive per la talentuosa stilista adorata dalle star: le vetrine della boutique Cuccuini sono state personalizzate con gli abiti della collezione che è un inno al relax e al tempo libero da trascorrere al mare con le amiche, o in un elegante resort, nel segno della joie de vivre e dello stile senza dimenticare la sensualità. In scena look in mussola di cotone e in chiffon di seta all-over printed, che giocano con le linee minimal e le lunghezze, caratterizzati da sofisticati grafismi. I maxi-chemisier a pannelli con chiusura a bottoncini cedono il passo agli immancabili caftani per l'estate e agli slip dress che sposano mini-top dalle maniche over. Poi, colorati parei annodati in vita e halter top, accompagnati da mini-shorts. Il nuovo must have? Lo swimwear che, con tre costumi da bagno interi e un bikini, sorprende fra intrecci raffinati e tagli tailor made. Tutti possono essere comodamente indossati come outfit da giorno o da sera, magari abbinandoli ad ampie camicie, morbide vestaglie oppure ad una brillante rete di strass ton sur ton per impreziosire la propria mise e sedurre con charme.