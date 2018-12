Bella Hadid, Shalom Harlow e Irina Shayk: le super top fotografate da Steven Meisel per Versace

Bella Hadid, Shalom Harlow e Irina Shayk posano per Steven Meisel nelle mise più colorate e esplosive degli ultimi anni per la maison della Medusa. Un tris di supermodelle anima la nuova campagna Versace per la collezione primavera/estate 2019. L'influenza di Donatella è presente in ogni scatto, Steven Meisel è il fotografo di moda divenuto celebre per i suoi elaborati reportage su Vogue, adorato da Franca Sozzani. Per la collezione invernale Meisel aveva scattato una foto lunghissima con tutti i 54 look della maison disposti in sequenza, come se modelle e modelli volessero esprimere una volontà di fare gruppo. Per la prossima stagione gli abiti hanno tagli sensuali e cromaticamente riconoscibili a prima vista nel mix & match di stampati che uniscono nuovi e vecchi temi.