MiuMiu brand del 2022, le Birkenstock scarpe più richieste e Bella Hadid trend setter: tutti i momenti fashion dell'anno nel report di Lyst

La fine del 2022 si avvicina, ed è tempo di bilanci (anche) in salsa modaiola. Ci pensa Lyst, con il classico report "A year in fashion": dal brand dell'anno (spoiler: MiuMiu) al momento virale, protagonista, ovviamente, Bella Hadid, ecco cosa gli appassionati non dimenticheranno del 2022.

MiuMiu brand dell'anno

La minigonna più fotografata, quella con la vita bassissima, ci dà già un indizio su qual è il brand dell'anno. MiuMiu, con la sua vita extrabassa che altro che anni Duemila, le sue ballerine presto diventate prodotto più richiesto sulla piattaforma Lyst, ha registrato un aumento del 34% rispetto all'anno precedente, complici i trend balletcore e "indie sleaze". E le collezioni uomo inverno 2022 e primavera estate 2023 sono state visualizzate 23 milioni di volte su TikTok.