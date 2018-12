Rachel McAdams posa in Versace con il tiralatte attaccato al seno (e celebra le donne)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reggiseno nero di Versace, un collier Bulgari e due tiralatte attaccati al seno. Rachel McAdams, 40 anni, l'attrice mamma da appena 8 mesi, è stata ritratta così dalla fotografa Claire Rothstein mentre si tira il latte nel backstage di uno shooting di moda.E insieme hanno deciso di pubblicare l’immagine per sostenere la causa dell’allattamento al seno come gesto naturale. La foto simbolica è diventata subito virale e in poche ore ha raccolto circa 10mila like e moltissimi commenti positivi. “Questa è una grande ispirazione per me” si legge nel post dell'attrice.«Esistono almeno un milione di motivi per cui ho voluto postare questa foto - scrive la fotografa Claire Rothstein nella caption della foto di Rachel con il tiralatte postata su Instagram. Ovviamente #rachelmcadams è incredibile ed è stato letteralmente un sogno lavorare con lei, ma questo servizio fotografico è stato realizzato circa 6 mesi dopo che l’attrice ha dato alla luce suo figlio, quindi tra uno scatto e l’altro si stava tirando il latte perché ancora allattava. Siamo state in disaccordo quando si è trattato di decidere chi tra noi avesse avuto l’idea di scattare questa foto, ma sono sicura che abbia contribuito a farla amare ancora di più».