Jean Paul Gautier dice addio alla pelliccia: l'annuncio dopo nove anni di proteste

come riporta l'Independent,

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No alle pellicce nelle collezioni diLo stilista è l'ultimo in ordine di tempo ad aver vietato l'uso della pelliccia degli animali nella moda. Prima di lui, altri brand hanno rinunciato aderendo alla battaglia etico-morale degli ambientalisti dell'associazione Peta.Lo ha annunciato in un'intervista a una televisione francese,sottolineando come il modo in cui vengono uccisi gli animali sia "assolutamente deplorevole".direttore dei programmi internazionali presso Peta, ha affermato che la decisione è il risultato di una crescente pressione da parte dell'organizzazione e che è un "segno dei tempi cambiati".L'annuncio è arrivato dopo anni di proteste contro l'uso della pelliccia da parte del designer, che si unisce ora a Gucci, Versace, Galliano, Armani, Ralph Lauren, Michael Kors, Vivienne Westwood, Stella McCartney e a tutte le maggiori case a vietare la pelliccia dalle sue collezioni.«Questa decisione è un segno dei tempi cambiati, poiché la maggior parte delle persone non desidera più indossare nulla che provenga dagli animali che sono stati crudelmente ingabbiati, colpiti a morte o catturati in trappole d'acciaio, lasciati morire lentamente e dolorosamente. La pelliccia oggi è morta come i poveri animali da cui è stata rubata».