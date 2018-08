Welcome to the jungle, dalle t-shirt alle scarpe sono tornate le stampe animalier

di Laura Bolasco

La fine dell’estate rivede un grande classico degli anni 80 affacciarsi al nostro armadio. Prepariamoci per un autunnoperchè abiti, pantaloni e capispalla si foderano di coloratissime. Se lesi confermano caposaldo intramontabile del genere, la novità di stagione si riscontra e la si indossa, appunto, nelleil cappotto in pelle, eco ovviamente, di; total pink il vestito scollato French Connection dal taglio midi, giallo fluo iltop e pantalone a zampa d’elefante. Centinaia lesulla, bestseller di stagione della fashionissima catena ingleseIn città la tendenza è pronta ad esplodere anche in versione, abbinando lealo a semplicidai colori neutri, ideali per stemperare ilevitando l’effetto kitsch e rendendo ogni outfit portabilissimo anche fuori dalla giungla.Le stampe animalier, già anticipate dalle grandi maison internazionali, erano apparse sulle passarelle di Dior, Balenciaga, Prada e Cavalli, combinate ad elementi in tulle trasparenti e ine sperimentali.Se le più timide potranno abbracciare comunque il trend anche solo attraverso unao con un paio di, per le amanti delci sono buone notizie: lea macchia di leopardo tornano ad essere il must have del prossimo inverno.