Panerai, un Luminor in acciaio dedicato a Luna Rossa

Il Team Luna Rossa, vincitore della Prada Cup durante l’ultima edizione dell’America’s Cup, è tra i migliori club velici del mondo. Panerai collabora con il team dal 2017 e si ispira alla tecnologia velica di Luna Rossa per creare orologi che rispecchiano lo spirito sportivo dell’universo yachting.

In vista della prossima America’s Cup, che si terrà a Barcellona nel 2024, e con il rinnovo della partnership, il Luminor Luna Rossa sfoggia un nuovo look.

Realizzato in un’edizione speciale di 1.500 esemplari, rivela un carattere nuovo e audace e offre un’interpretazione moderna dello stile nautico; un’inaspettata combinazione cromatica di bianco, grigio e rosso caratterizza questo orologio versatile e sobrio.

La sua cassa in acciaio da 44 mm presenta una finitura lucida, abbinata alla leva lucida e in contrasto con il dispositivo proteggi - corona satinato, mentre il SuperLumiNova grigio che si illumina di verde e una lancetta dei piccoli secondi rossa spiccano sul quadrante bianco opaco personalizzato con il logo Luna Rossa.