La cucina e la scienza, l’estetica e la tecnica, il rigore e l’immaginario. Mondi all’apparenza inconciliabili, poi non lo sono davvero. Oris, azienda fondata nel 1904 nella cittadina svizzera di Hölstein da Paul Cattin e Georges Christian, lo sa bene, tanto da aver scelto come suo brand ambassador Ettore Bocchia, executive chef del ristorante stellato Mistral nel Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. «Rappresentare Oris è una grande occasione per unire l’eccellenza in cucina e l’eccellenza orologiera - ha commentato lo chef - come Oris è pioniera di un approccio differente nel mondo dell’orologeria, così io sono stato il precursore di un nuovo linguaggio in cucina». Bocchia è il padre della cucina molecolare ma prima di tutto è un maestro del rigore. Sa coniugare con precisione millimetrica ingredienti e tempi di cottura per valorizzare materie prime di eccellenza assoluta.

LA PREPARAZIONE

Il suo approccio scientifico, la necessità di saper governare ogni istante che accompagna la preparazione di un piatto, si accompagna all’amore per la terra dove è cresciuto, quel triangolo d’oro del Parmense compreso fra Soragna, Samboseto e Busseto.La ricerca della precisione, il senso di innovazione e abilità artistica, sono caratteristiche che si rispecchiano nel pezzo di punta della maison svizzera: l’Aquis Date Calibre 400 nel quale lo chef ha ritrovato la stessa eccellenza e cura del dettaglio da lui sempre ricercate nella realizzazione delle sue creazioni culinarie. Si tratta di un orologio innovativo che racconta una storia grazie alla presenza del calibro di manifattura: «Allo stesso modo - dice Bocchia - le mie creazioni culinarie raccontano la ricerca accurata delle migliori materie prime unite allo studio scientifico delle loro proprietà». Questo orologio è il primo Oris dotato del Calibre 400, il nuovo movimento automatico con 5 giorni di riserva di carica, altamente antimagnetico, che ha stabilito un nuovo standard nell’orologeria meccanica ed è stato concepito interamente in proprio dagli esperti ingegneri della casa.

