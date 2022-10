Festina, il brand spegne 120 candeline e lancia un'edizione limitata

Dal lontano 1902 Festina è riuscita a trasformare la lettura del tempo, mescolando l’estetica classica con quella contemporanea, l’eccellenza dei materiali con l’unicità dello stile. Per festeggiare questo traguardo il brand con sede in Spagna dedica ai suoi clienti più affezionati un segnatempo celebrativo, simbolo dei suoi successi e del suo spirito sempre all’avanguardia.



Si tratta di una produzione esclusiva, di soli 120 pezzi, della collezione di orologi automatici F1902 (50 pezzi per il modello F1902/4). Possono essere considerati veri modelli da collezione, limited edition, caratterizzati da elevati standard tecnici, qualità Swiss Made e design ricercato.

L’orologio presenta una cassa in acciaio inossidabile color silver di 41,50 mm con lunetta zigrinata e cinturino in pelle blu navy lavorato con effetto coccodrillo e con cuciture di colore bianco a vista, elemento che conferisce un tocco di stile artigianale.





L’ampio quadrante nella tonalità blu oceano, con indici a bastone, ospita in corrispondenza delle ore 12 il logo Festina, a ore 9 una delle bandiere nazionali di Francia, Belgio, Italia e Spagna a identificare la vocazione internazionale del marchio, mentre a ore 3 viene riportato il numero di serie che rende rara ed esclusiva la proposta.Il design classico ed essenziale nasconde un meccanismo di grande complessità: dall’apertura a ore 6 si può intravedere parte del cuore pulsante dell’orologio, il bilanciere. Si rimane incantanti dal movimento automatico con 44 ore di riserva di carica, 23 rubini e protezione anti-shock Incabloc a doppio cono. Il movimento - Newton Swiss Made di proprietà per i modelli F1902/2/3/4/5 - protetto da un vetro zaffiro, è visibile anche attraverso il fondello trasparente che permette di apprezzare la massa oscillante e in particolare il rotore blu con decorazione Côtes de Genève e logo Festina, dotati di movimento.Sul fondello, serrato a vite, troviamo incisi nella parte superiore la scritta “1902 Festina 2022” che celebra questo importante anniversario dei centoventi anni, in basso il numero di serie che garantisce l’unicità dell’orologio e ai lati le caratteristiche che rendono speciale questo sofisticato segnatempo.