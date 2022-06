Tudor lancia il Black Bay Pro per i pionieri dell’avventura

Nel corso della loro lunga storia, gli orologi Tudor sono stati scelti da alcuni tra i più coraggiosi protagonisti dell’avventura, come i 30 esploratori che hanno partecipato alla spedizione scientifica britannica in Groenlandia per studiare i ghiacci dell’Artide, iniziata esattamente 70 anni fa. Al loro polso, dei modelli Tudor forniti dal fondatore del marchio Hans Wilsdorf che aveva appena creato il primo modello impermeabile e automatico, l’Oyster Prince, e non avrebbe potuto immaginare un ambiente migliore del clima estremo dell’Artide per testarlo. Oggi il Black Bay Pro raccoglie l’eredità di questi modelli storici usati dai pionieri dell’esplorazione. Al pari di quelli è un orologio strumento pensato per l’uso professionale.

LA LINEA