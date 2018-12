Non solo vendite pre-natalizie: Miroglio Fashion propone di ripetere il Black Friday anche in primavera

Il Black Friday funziona, perchè non ripeterlo a primavera? La proposta viene da Miroglio Fashion, che spiega di aver venduto 283.500 capi nei sei giorni dell'evento autunnale. «La storia recente - spiega Hans Hoegstedt, ad di Miroglio Fashion - indica che le attività promozionali capaci di creare un aumento delle vendite significativo sono soprattutto quelle in cui tutto il mercato si muove all'unisono con iniziative coordinate, come i saldi di fine stagione e il Black Friday autunnale. Per la primavera/estate l'unico evento realizzato in modo coordinato sono proprio i saldi di fine stagione, mentre le mid-season sales, organizzate a date non armonizzate, non sortiscono un effetto paragonabile in termini di traffico e vendita. I nostri risultati su un brand come Motivi evidenziano che la crescita di fatturato nel periodo del Black Friday (a parità di giorni e di sconto) è ben 8 volte superiore a quella generata dalle mid-season sales».



E visto che il Black Friday è ormai diventato un evento-brand, passato da 1,7 milioni (anno 2015) a 6,3 milioni di ricerche su web nel 2017 (fonte: Google Ads), Miroglio propone al settore di istituirne la versione primaverile «tra il 22 e il 27 maggio 2019». «Il nostro obiettivo - conclude Hoegstedt - è coinvolgere tutto il settore facendo sistema in un progetto importante, tutti con lo stesso nome e tutti nello stesso periodo, nella convinzione che sia possibile riuscire a migliorare notevolmente i risultati».

