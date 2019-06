Shopping a Roma nord: guida alle zone fashion della capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non è solo la zona più settentrionale di Roma. E’ lae ilRoma nord è uno stile di vita. E quando si tratta di, quella che è considerata una zona cult della capitale, non si fa mancare nulla. Dalle, alper appassionate del settore: un vero e proprio itinerario peralla ricerca della moda nel cuore della città eterna.Sembra un paesino con tanto di chiesa in piazza e il solito pub di quartiere, eppure lanegli anni continua ad essere luogo di ritrovo e ambito riferimento per giovani coppie e non solo.è meta quotidiana per gli abitanti della zona e se daè un susseguirsi di piccole boutique ed esercizi commerciali di ogni tipo, asi fanno gli affari in fatto di scarpe: dai modelli classici a quelli più attuali, ce n’è per tutti i gusti.La lunga passeggiata diè costellata da vetrine colorate di atelier che espongono capi all’ultimo grido e per tutte le tasche. Tra isi scovanoper i quali tutte le ragazze dal Fleming ai Parioli fanno il passaparola.Nel quartierei negozi sono più ricercati. Dalle borse e accessori da personalizzare ad oggetti di design: la strada pullula di botteghe indipendenti dallo. Durante il weekend però il vero obiettivo delle fashion victim sono i: Il venerdì mattina al, tra bancarelle dell’usato e rivenditori dimentre la domenica è il momento delin Piazza della Marina, tra exe non., centro nevralgico della movida di Roma nord, lo. Dagli stivaletti western all’ultimo paio di sneakers; dai maxi dress dal look boho-chic, alla t-shirt vista sui tutti i profili delle fashion blogger del momento: lo shopping di tendenza traè assicurato, giusto in tempo per l’aperitivo.