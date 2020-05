Coronavirus e moda, il personal shopper diventa digitale: i consigli per gli acquisti sono in videochiamata

Nel film del 2016 Personal shopper, thriller candidato alla Palma d’oro e diretto dal regista Olivier Assays, l’attrice Kristen Stewart è Maureen Cartwright, una giovane consulente di immagine americana che per lavoro si trasferisce in Francia e, dopo la morte del fratello, scopre di avere doti soprannaturali e la capacità di comunicare con gli spiriti. Se poi con il cambio di stagione, ognuno fa i conti con gli scheletri e i fantasmi del proprio armadio, le figure professionali che suggeriscono i migliori look da indossare, in base alla personalità e ai gusti estetici, impazzano sui motori di ricerca pure durante l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Perché la voglia di shopping, nonostante i chili di troppo accumulati in clausura forzata, non muore mai. Piuttosto, per molti diventa il primo sogno da realizzare quando sarà finito il lockdown e i negozi riapriranno le porte. Ma, ai tempi del Covid-19, i personal shopper si sono adeguati alle regole dettate alla pandemia, ricorrendo al web e allo streaming per assistere i loro affezionati, consigliando abiti e accessori adatti e su misura, abbracciando le richieste più diverse e, naturalmente, andando incontro a tutte le tasche. Basta scrivere la parolina magica su Google ed è subito boom di ambasciatori degli acquisti modaioli. Un gioco da ragazzi per individuare in rete esperti competenti e affidabili. Come quelli che fanno parte dell’Associazione Italiana Personal Shopper (AI-PS), ideata e presieduta dalla style consultant Monica Sirani, che ha contribuito al lancio online di eBay Moda, sempre pronti a dare dritte in fatto di stile ad aziende e singoli fashionistas.

L’ultima utile trovata dell’organizzazione no profit, che vanta un network capillare su tutto il territorio nazionale e organizza corsi di formazione, si chiama Elio Shopping Project ed è di vitale importanza per chi ha “un disperato bisogno di Chanel” nel guardaroba. «Siamo molto entusiaste di essere partner ufficiali di un innovativo progetto di shopping a distanza, “Elio the boutique at your home”. - fanno sapere dal sito dell’AI-PS - Nasce una nuova tecnologia che soddisfa le esigenze del privato e del pubblico per la promozione e la tutela delle eccellenze made in Italy nel settore del lusso. Non si tratta di una piattaforma di e-commerce, ma di un ecosistema tecnologico volto a rivoluzionare l’acquisto, consentendo all’acquirente di decidere dove e come farlo in un’esperienza quasi identica a quella in store». Come accedere a Elio superando le barriere dell'isolamento?



Tramite computer, smartphone o tablet, selezionando il negozio in cui si vuole comprare il prodotto desiderato. Si fissa poi un meeting e con una videocall in tempo reale i personal shopper dell’associazione, muniti di smart-glasses, accompagnano per mano il cliente in un’entusiasmante avventura interattiva di compere virtuali "face to face". Distanti ma uniti. Da remoto è possibile visualizzare e scegliere borse, giacche, mini e long dress grazie ai consulenti di immagine associati che mostreranno i prodotti di interesse al consumatore mediante un paio di occhiali high-tech Epson Moverio. L'idea ha avuto origine seguendo l’operazione “Milano First”, con cui la città meneghina è stata la prima ad essere connessa in streaming a livello mondiale, in collaborazione con Epson, Vodafone, Università degli Studi di Pavia, Ariadne, DHL, BPM e Bandyer. In un articolato ed efficiente meccanismo che sembra includere le consegne a domicilio. Un’altra iniziativa è sorta in partnership con Facile.it, il sito numero uno in Italia per la comparazione di offerte e servizi a buon mercato e oltre 1,5 milioni di clienti, che ha pensato alla sezione di premi digitali “Divertiti Facile”.

I professionisti dell’AI-PS che hanno aderito si sono messi a disposizione per una consulenza gratuita con una sessione che, previo appuntamento concordato via e-mail o sms, dura circa 40 minuti in videochiamata su FaceTime, Skype e WhatsApp, offrendo stilosi e preziosi consigli a chi possiede il voucher regalo di cui possono beneficiare i "risparmiatori" premium di Facile.it. E concedersi così, dal divano di casa, spensierati attimi di digital shopping “cheap and chic”, virale e contagioso anche nella Fase 2.











