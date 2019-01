Altaroma al via, sfilano i talenti emergenti nelle quattro giornate romane della moda

Al via Altaroma, la settimana della moda romana, che parte con la terza edizione del progetto Showcase, prodotto con il supporto del ministero per lo Sviluppo Economico e di Ice, che vede coinvolti numerosi brand emergenti, di abbigliamento e accessori, che si alternano nel corso delle quattro giornate della manifestazione di moda nella capitale, esponendo le ultime collezioni nel nuova sede delle sfilate il, ex deposito Atac.Con Showcase Altaroma sottolinea la volontà di guardare al futuro e di dar seguito al suo percorso di sostegno del made in Italy, con l'intento di guidare i nuovi brand della moda italiana verso l'internazionalità.Tanti i marchi che partecipano a questa edizione, oggi 24 gennaio spetta ai cappelli Adrianhats, A-Lab Milano, Cordien, Dream Yourself, Gaetano Pollice, Gaiofatto, Giulia Boccafogli, La Debraillée, Lucilla Paci, My Golden Cage, Roi du Lac, Yojiro Kake. Camera Creativa, Co.Ro, Coolt, Damiano Marini, Dassù Y Amoroso, Hibourama, Martina Cella, Michele Chiocciolini, Obligé, Rossorame, The Al, Vittorio Ceccoli Jewelry Design sono in programma per il 25 gennaio.Il giorno successivo tocca a 0770, Adelaide C., Alessandra Micolucci, Carla Sorrenti, Ecletta, Federica Berardelli, Federico Cina, Giulia Barela Jewelry, Lallàs, Les Jeux du Marquis, Lido, Maria Lamanna, Morfosis, Raro, Spendthrift, Studio Barattolo. Chiudono il 27 gennaio 011eyewear, Bav Tailor, Beblasé, Caterina Moro, Gala Rotelli, Italo Marseglia, Maiorano, Monica Campri Beach Couture, Ninael, Saisei, Sylvio Giardina, Villatrentuno, Yekaterina Ivankova. A questi marchi si aggiungono le 5 collezioni dei finalisti dell'edizione 2018 di Who Is On Next?: Delirious Eyewear (menzione speciale per l'approccio intelligente e sostenibile nei confronti della ricerca dei materiali e lavorazione italiana), Maissa, Woobag per gli accessori; MTF Maria Turri vincitrice Who Is On Next? accessori e Cancellato per l'abbigliamento.