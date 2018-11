Stella Mc Cartney lancia la collezione di abiti da sposa: e c'è anche quello di Meghan Markle

C'è anche lui, l'abito sfoggiato da Meghan Markle per il ricevimento dopo il "sì" al suo principe Harry. Ma non chiamateli vestiti da principesse: Stella Mc Cartney nella nuova collezione da sposa propone modelli semplici, dalle linee pulite e anche realizzati in viscosa sostenibile. "Made with love", così si chiama l'esordio della stilista britannica nel bianco mondo del bridal: sette abiti tra i quali, appunto, quello a collo alto con scollo sulla schiena indossato dalla Duchessa di Sussex per il party il giorno delle nozze.

All'epoca il modello, realizzato su misura, era stato eletto a furor di popolo vincitore rispetto al Givenchy indossato da Meghan per la cerimonia religiosa, ma in pochi si erano soffermati sul fatto che per la prima volta Stella Mc Cartney si fosse cimentata. Era solo l'inizio: la proposta per le spose della primavera estate include abiti di un bianco candido, dalle linee dritte con un pizzico di strascico, e anche tocchi estrosi come la tuta in pizzo o il tailleur con intimo in vista (must già dell'autunno-inverno).



Un po' romantico-chic un po' donna in carriera, la sposa senza fronzoli di Stella, in pieno stile anglosassone, non poteva non avere "qualcosa di blu": nella fattispecie una targhetta con un messaggio personale. Fatta con amore, come, giura Mc Cartney, tutta la collezione.

