Meghan Markle, la Regina le vieta di usare i gioielli di Lady D: potrà indossarli solo Kate Middleton

Niente più gioielli di Lady Diana per Meghan Markle. Ordine della regina Elisabetta, che secondo il Sun avrebbe vietato alla consorte di Harry l'accesso alla collezione reale di gioielli appartenuti alla defunta suocera, mentre nulla cambia per Kate Middleton, che potrà continuare a usufruirne.

Secondo una fonte citata dal Sun la decisione della reale nonna non sarebbe stata dettata da antipatia nei confronti di Meghan, che, anzi, le è sempre piaciuta: Elisabetta avrebbe voluto calmare i malumori dei tradizionalisti di corte che mal sopportano la Markle perché troppo intraprendente e incline a infrangere il protocollo.

Ovviamente non si può non pensare che la regina abbia voluto ribadire la superiorità gerarchia di Kate, che di fatto un giorno sarà la moglie del re e che, quindi, può indossare assolutametne ciò che vuole. Ma Harry, come era ovvio, non ha gradito affatto: ricordiamo che per l'anello di fidanzamento regalato alla sua bella il principino aveva usato uno dei diamanti di Lady D. Il suo credo resta «Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene». Solo che, stavolta, pare proprio che non sarà così.



