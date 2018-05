Meghan tra le 25 donne più influenti secondo Vogue, ma Kate non c'è

di Costanza Ignazzi

Meghan Markle neo duchessa, sposa all'ultima moda, trend setter e ora anche fonte d'ispirazione per tutte, britanniche e non. L'ex attrice di Suits a pochi giorni dal "sì" al principe Harry ha fatto la sua comparsa su Vogue Uk, e non nell'ennesimo articolo sul look sfoggiato all'ultimo evento mondano, ma nella lista delle 25 donne leader

«che stanno definendo e ridefinendo il nostro modo di vivere attuale».LEGGI ANCHE: Kate Middleton stupisce tutti: all'evento mondano con un abito di Zara da 39 sterline La sua presenza era, se vogliamo, prevedibile: a fare notizia è però il fatto che Meghan è sola al comando - letteralmente - per quanto riguarda la famiglia reale, visto che nella lista non sono menzionate né Kate Middleton né tantomeno la Regina Elisabetta (e nemmeno la premier Theresa May, se vogliamo dirla tutta).La cosa non stupisce se si pensa che il nuovo direttore di Vogue Uk (nonchè primo uomo, ndr), Edward Enninful aveva preannunciato di volersi «sbarazzare delle ragazze posh» già l'anno scorso al suo arrivo alla guida del magazine. Sarà che Kate è ormai inquadrata nel "giro" istituzionale mentre Meghan porta una ventata di freschezza, o meglio «è una delle donne la cui influenza come attivista del femminismo di razza mista sta aiutando a forgiare una nuova identità per la monarchia del 21esimo secolo», come recita la rivista. Applausi obbligati.LEGGI ANCHE: Harry e Meghan, ecco dove andranno in viaggio di nozze (e quanto costerà la loro suite) E a fare compagnia a Meghan in classifica ci sono, non a caso, Amal Clooney, avvocato di grido (e moglie di George), Stella Mc Cartney, già premiata per il suo impegno contro il cancro, e la cantante Dua Lipa, più giovane in classifica per le parole delle sue canzoni del tipo che invitano le donne a non essere sottomesse agli uomini. Ma anche J.K. Rowling, l'icona dalla cui penna è uscito Harry Potter, e Brenda Hale (la più anziana), presidente della Corte Suprema. «Un cast di leader straordinarie che aiutano a dare una nuova definizione al modo in cui viviamo». Parola di Vogue.