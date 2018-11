Heidi Klum è Fiona di Shrek, Eli Canalis una sexy zombie: Halloween "da paura" tra i vip di Hollywood

Ultimo aggiornamento: 19:17

Halloween in America è una cosa seria. Per la notte più spaventosa dell'anno non si bada a spese. Per strada è un trionfo di effetti speciali 'da paura' e i travestimenti sono curati al dettaglio. Impazziscono per questa festa pagana anche i divi di Hollywood, che ogni anno sfoggiano look spettacolari, iniziando il tam tam mediatico sui social network, svelando giorno dopo giorno dettagli del loro travestimento alle feste più in, tra cui quella di Casamigos, il brand di tequila di cui sono proprietari George Clooney e Rande Gerber, marito di Cindy Crawford. Proprio questo trio ha dato il benvenuto agli ospiti con un travestimento vintage.LEGGI ANCHE Halloween, ecco il costume più terrificante: bimba decapitata, la testa è verissima I due uomini vestiti da piloti di aerei e l'ex top model da hostess. Le sorelle Kardashian, Kourtney, Kim, Kylie e Khloe, hanno fatto bella mostra dei loro corpi con il look ispirato agli angeli di Victoria's Secret. Sara Sampaio, che lo è nella realtà, ha optato per un make up da lupo mannaro. Zoe Kravitz ha indossato una mise effetto risveglio: vestaglia, ciabatte, cuffia, calzini in spugna bianchi e tazza in mano, mentre Lily Ross Deep va sul sofisticato con un completo che è un mix tra l'outfit da cavallerizza e quello da di una domatrice di leoni. Kendall Jenner, in total look rosa confetto, si è trasformata in una delle dolls di "Austin Powers".Richiamo cinematografico anche per Bella Hadid. La top model e il compagno, il frontman de The Weekend, si sono presentati vestiti come la coppia di "Beetlejuice". Elisabetta Canalis e consorte, Bryan Perry, sono dei sexy zombie: lei con parrucca fucsia, minigonna da urlo e top che lascia in vista l'ombelico, e lui con gilet indossato a pelle, sfoggiando i muscoli. Paris Hilton punta tutto, invece, sull'effetto iridescente della sua mise da coniglietta, mentre stringe al braccio Puff Diddy. Il podio però se lo contendono Heidi Klum e Beyoncé. Se la modella tedesca, veterana dei travestimenti (ricordiamo, negli anni passati, Catwoman, il Michael Jackson di Thriller in versione lupo mannaro, lei da 80enne, e lo spaventoso corpo umano senza pelle, con le arterie in bella vista) quest'anno ha stupito tutti vestendosi da Fiona, la verde e goffa moglie di Shrek, la rockstar non è da meno.Su Instagram ha rivelato il suo costume da Toni Braxton, la celebre cantante rithm & blues, ma si è vestita anche, in coppia con il marito, da Florence Griffith Joyner, l'atleta americana definita la donna più veloce del mondo grazie al record 10.49 secondi sui 100 metri. Jay-Z, invece, ha indossato i panni di Tommie Smith, ex velocista ed ex giocatore di football americano statunitense, medaglia d'oro nel 1968 e primo uomo al mondo ad aver corso i 200 metri piani in meno di 20 secondi, famoso anche per il gesto di protesta contro la discriminazione razziale e a favore delle Pantere nere nella cerimonia di premiazione a Città del Messico.