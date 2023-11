Schianto a Milano dopo la festa di Halloween: una delle vittime è di Giulianova

Incidente a Milano in viale Forlanini dopo la festa di Halloween: una delle vittime è un 26enne di Giulianova. Luigi Giallonardi, questo il suo nome, stava guidando una Peugeot con altri quattro amici a bordo. La loro auto si è schiantata contro una Opel Zafira che era rimasta ferma sulla carreggiata a seguito di un incidente precedente. Purtroppo, per il giovane di Giulianova non c'è stata speranza di sopravvivenza, poiché è deceduto sul colpo. Il suo amico a fianco, Bennardo Pagano, 24 anni, originario di Napoli ma residente a Milano, è purtroppo spirato poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Raffaele di Milano.

I familiari del giovane pizzaiolo sono stati informati della terribile notizia dai carabinieri di Giulianova e si sono recati a Milano durante la giornata.

Dopo il completamento delle formalità, la salma di Luigi sarà riconsegnata alla sua città natale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Milano, che hanno condotto le indagini e i rilievi necessari, Luigi e i suoi amici stavano tornando da una festa di Halloween al "The Beach," un locale situato nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Giallonardi aveva completato i suoi studi e ottenuto il diploma del corso di pizzeria presso il Capac Politecnico del Commercio di Milano, e il suo legame con Giulianova era profondo.