Bennardo Pagano e Luigi Giallonardi, i due ragazzi morti nell'incidente a Milano. Sui social l'ultima foto alla festa di Halloween

Sui social l'ultima foto alla festa di Halloween, nella discoteca "The Beach" di via Corelli. Poi Bennardo Pagano, 24 anni compiuti il 24 gennaio, originario di Napoli, e l'amico Luigi Giallonardi, due anni più grande, hanno perso la vita nell'incidente a Milano su viale Forlanini. Al volante c'era il secondo, originario di Giulianova in provincia di Teramo. Avevano passato la serata alla festa per il 31 ottobre e per questo motivo erano travestiti quando sono stati ritrovati tra le auto distrutti. Con loro c'erano altre quattro persone.