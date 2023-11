Gucci, all'asta i simboli della sua storia: moda e digitale si intrecciano per celebrare la maison con opere NFT

Un'asta digitale con i simboli più iconici della sua storia: questa l'idea di Gucci per unire moda e digitale, due mondi sempre più interconnessi. Attraverso la collaborazione con Christie’s 3.0, la maison fiorentina ha così potuto trasformare in arte digitale i simboli dei suoi 102 anni di storia, dal tradizionale morsetto al motivo Flora, passando per la tonalità Gucci Rosso Ancora, introdotta dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno.

L'asta

Si chiama «Parallel Universes. From Future Frequencies to Gucci Cosmos» l'asta digitale organizzata da Gucci, in collaborazione con Christie’s 3.0. Un'asta in cui moda e digitale si intrecciano, attraversando i 102 anni di storia della Maison e ripercorrendo tutti i simboli più iconici grazie al lavoro di nove artisti. Un progetto che prende spunto da «Gucci Cosmos», la mostra organizzata dalla casa di moda fiorentina ideata e realizzata da Es Devlin e curata da Maria Luisa Frisa. Attingendo dall'archivio storico di Gucci, gli artisti Alexis André, Alexis Christodoulou, Amy Goodchild, Joann, Jacqui Kenny, Thomas Lin Pedersen, Harvey Rayner, Sasha Stiles e Melissa Wiederrecht hanno portato i simboli della maison verso orizzonti nuovi e astratti, facendoli diventare opere d'arte NFT disponibili all'asta su Gucci Art Space dal 21 al 28 novembre 2023.

Ogni artista ha ripreso così i simboli della storia del marchio per poi rimaneggiarli: dal tradizionale morsetto al motivo Flora, passando per la tonalità Gucci Rosso Ancora introdotta dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, ogni artista ha potuto rivoluzionare la moda creando nuovi livelli di espressioni in portali nuovi ed innovativi.

Un'occasione per intrecciare epoche ed estetiche diverse, unendo tradizione e innovazione.