«Naomi Campbell? È fantastica. Alle sfilate voleva sempre che la vestissi io, perché ero l'unico che chiudeva le zip senza farle male». Quando, 59 anni, inizia a sfogliare la memoria, i ricordi scorrono vie come perle di una collana. Sorride al pensiero di un concerto di Elton John solo per lui: «Ero arrivato alla villa di Gianni Versace per uno shooting con Helmut Newton. Arrivai per primo e mi si presentò Elton John in vestaglia, che si mise a suonare al piano». Nato a Taranto, cresciuto a Merano dove la famiglia gestiva due hotel, Bugiani si è poi trasferito a Milano per amore della moda e di un ragazzo. Grazie a una camicia ha lavorato con Gianni Versace , è stato manager di Eros Ramazzotti e da pochi anni ha aperto col suo compagno da 20 anni, Ken Pope, americano, Manifesto Flowers, a Cerro al Lambro, vicino Milano.«Il nome ricorda Andy Warhol e la sua Factory, perché volevamo rivoluzionare il sistema e pensare a un flower designer non classico facendo un uso spregiudicato del colore. Ora lavoriamo anche molto con la moda e la nostra musa è Donatella Versace».«Dopo due anni che avevamo aperto le inviai una composizione con rose verniciate di nero, col cuore a contrasto. Nemmeno un quarto d'ora e mi chiamò per dirmi che voleva i nostri fiori per casa sua e per la Versace. Ricordo l'allestimento per una haute couture a luglio 2015: 26 mila orchidee Vanda ricoperte da una passerella in vetro sulla quale sfilavano le top. O due anni fa quando per l'uomo riempimmo una macchina sportiva, al centro dello show, sempre di orchidee. Grazie a Donatella ci hanno chiamato in tanti».«Abbiamo curato l'allestimento della cena di insediamento di Alessandro Michele da Gucci. Anche Madonna si serve di noi per inviare fiori su Milano: lei adora le peonie».«Ero appena arrivato a Milano, era il 1984, ed ero un po' Heidi che viene in città dalle montagne. Ero stagista al teatro alla Scala. Quell'anno Gianni Versace disegnava i costumi per due spettacoli. Notò che indossavo una sua camicia e nacque una fiducia reciproca, tanto che mi chiese di dargli una mano affinché la sartoria mandasse avanti i suoi costumi: gli facevano un po' di ostruzionismo. Poi conobbi Donatella: mi portava a scegliere capi o gioielli per gli shooting. Poi mi invitarono a cena a via del Gesù e lei mi disse che Gianni voleva che lavorassi da loro. Mi ritrovai con una scrivania e con la frase ti occuperai delle collezioni, che era tutto e niente».«Ufficio redazionale. Mi ritrovai subito su un set fotografico per una campagna. Il fotografo era David Baley e la modella Susie Bick».«Un mito. Era pazzesco come drappeggiava i tessuti sui manichini. Sapeva essere molto severo e lo temevi come un bravo professore a scuola».«Imprevedibile. Come quando, eravamo a New York, mi disse di prendere subito un jet speciale per andare a Minneapolis, perché Prince l'aveva invitata a un concerto privato. Rigida, molto generosa, era capace di chiamarti dall'altra parte del mondo alle 3 di notte».«Era il 2000. Vestivamo molte celebrities agli Oscar. La sera del party di Vanity Fair e di Elton John ci fu una brutta discussione sugli abiti, suoi e dei personaggi che vestivamo. Era un periodo complesso per lei, risentiva ancora della perdita di Gianni, litigammo, non andammo alle feste e io decisi che era arrivato il momento di cambiare».«Il 5 luglio 1997 ero a piazza di Spagna, per la sfilata. Vidi Santo Versace parlare al telefono, chiamò Donatella. Piangevamo tutti, eravamo una famiglia. Lei volò a Miami, sentendosi costantemente con Antonio D'Amico, il compagno di Gianni. Io tornai a Milano. Ero sconvolto».«Avevo firmato per entrare da Trussardi, ma Ramazzotti mi offrì il doppio per fargli da assistente e poi da manager. Gli feci cambiare look: vestiva Armani, ma era troppo da ufficio. Lo portai da Dolce&Gabbana. Poi, George Michael invitò Eros a un suo concerto: nel backstage trovai Donatella. Fu come se non avessimo mai discusso: piangemmo e ci abbracciammo».«Stavo per rinnovare con Ramazzotti. Aveva iniziato a frequentare Marica Pellegrinelli, che aveva 22 anni e poca esperienza, ma tendeva a fargli piazza pulita intorno. Ne pagai anche io le spese. Disoccupato, dopo un periodo sabbatico, decisi che volevo fare qualcosa di mio e con le mie mani».