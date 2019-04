Dal modello "signora" a quello trasparente: quattro borse di tendenza ora

Tra settimane della moda e front row, durante il fashion month si fa sempre il pieno di trend. Il mese scorso infatti, parlando di accessori, ad accompagnare le gonne in tulle alla caviglia e i completi pastello, al braccio di it girl e addette al settore sono apparse mini borse, handbag e tracolle divenute subito oggetto del desiderio delle più attente fashion victim. Dalla pouch al secchiello in raffia: ecco le 4 borse più in voga del momento.

-La borsa da signora

Per la collezione primavera estate 2019 Natacha Ramsay-Levi ha disegnato per Chloé una borsa che si è piazzata subito in cima alla nostra wishlist personale. Una C grande dorata sovrasta il modello, minimal e portabilissimo, che ricorda le borse che usava mamma negli anni 90. Celine segue a routa la tendenza con una palette elegante per ogni occasione.



