Ruba la borsa a una signora mentre il complice in sedia a rotelle distrae il marito

IL FURTO

LA RIPRESA

IL RACCONTO

Tutto accade in meno di venti secondi. Una donna sta facendo la spesa in un supermercato, si gira verso uno scaffale per scegliere un prodotto. Accanto a lei c'è il carrello, dentro c'è il suo giubbotto che copre la borsa rossa. Il ladro è appostato a pochi metri di distanza, osserva la scena e appena la donna si gira di spalle per scegliere la merce, lui entra in azione: si avvicina, afferra la borsa rossa dal carrello e poi si allontana rapidamente mettendola sotto al braccio per non farsi notare.La scena è stata interamente ripresa da una delle telecamere di sicurezza all'interno del supermercato, sistemata proprio sopra a quella corsia e in grado di riprendere con chiarezza tutta la sequenza. Il ladro ha una maglia bianca e un cappello scuro che copre parzialmente il volto, non abbastanza per impedirne l'identificazione.Ora il video è nelle mani dei carabinieri ai quali si è rivolta la signora, il 22 marzo scorso, dopo il furto nel supermercato. I militari stanno lavorando per arrivare al ladro, probabilmente specializzato in questo tipo di azioni considerando le modalità di azione e la rapidità. Le immagini interne del supermercato potrebbero essere confrontate con quelle registrate all'esterno della struttura, per tentare di individuare l'auto con la quale il ladro è fuggito dopo il furto.

La vittima ha fornito una serie di elementi che potrebbero essere utili non solo alle indagini ma anche per sensibilizzare le persone invitandole a fare maggiore attenzione durante la spesa. Per questo la signora ha scritto un post sui social per raccontare l'episodio. «Nel supermercato erano in due - racconta - il complice era su una sedia a rotelle e ha distratto mio marito chiedendogli di prendere qualcosa in alto sullo scaffale. Mio marito ovviamente l'ha aiutato, si è allontanato da me e in quel momento accade ciò che si vede molto chiaramente nel video».

Il complice con il cappello, approfittando dell'assenza del marito e della distrazione della signora, entra in azione portando via la borsa che era stata lasciata dentro al carrello della spesa, sotto al giubbotto per non renderla troppo visibile. Un gesto rapido che però è stato ripreso in maniera chiarissima dalla telecamera di sicurezza.

«Bisogna fare attenzione - continua la signora - quando qualcuno chiede un'informazione, un aiuto o qualsiasi cosa, perché potrebbe essere una trappola».

Dopo aver isolato il video che mostra il volto di uno dei due ladri, la signora ha presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri di Latina che hanno avviato le indagini.