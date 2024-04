Latina, derubata della borsa al supermercato: il video delle telecamere

Un gesto fulmineo approfittando della borsa lasciata nel carrello da una signora. Le telecamere di sicurezza di un supermercato di Latina riprendono il furto avvenuto in pochi secondi: la signora lascia la borsa rossa sotto al giubbotto, nel carrello. Poi si gira per scegliere i prodotti esposti sugli scaffali. In un attimo il ladro si avvicina, afferra la borsa e sparisce. Il video è stato consegnato ai carabinieri insieme alla denuncia della signora.