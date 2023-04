Balenciaga lancia le ballerine da uomo, le Leopold in vendita a 750 euro

Il numero più piccolo è il 39 e, se portate il 41, affrettatevi perché rimangono poche paia disponibili. Prezzo di listino 750 euro: sono le Leopold, le ballerine da uomo portate in passerella ultimamente da Balenciaga. Sapevamo che erano tornate, ma non ci aspettavamo la nuova veste: le calzature femminili per antonomasia più detestate dagli uomini ora esistono al maschile.

Le ballerine Leopold: caratteristiche

Satin, punta arrotondata e classico fiocco che più classico e romantico non si può: i modelli della sfilata primavera-estate 2023 le hanno indossate nel fango sotto i pantaloni cargo, contrasto degno di Demna Gvasalia. Le ballerine Leopold sono prodotte in un atelier in Toscana e proposte in tre varianti di colore, dal nero al blu turchese e al beige.

Ci eravamo abituati alla borsa indossata indifferentemente da tutti i generi, ai volant delle camicie di Alessandro Michele per Gucci, alla gonna da uomo sfoggiata ormai su red carpet e sulle copertine delle riviste (vedi alla voce Harry Styles). Ma le ballerine, dobbiamo dire la verità, ci colgono impreparate: eppure, a quanto pare, vanno a ruba.