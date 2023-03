Papa Francesco dj, in skateboard e pure in limousine: le immagini create dall'AI su Bergoglio spopolano in tutto il pianeta

Il successo planetario riscontrato da quell'improbabile indumento papale - un soffice piumino candido, all'ultima moda, contraddistinto da una griffe nota per l'abbigliamento invernale de luxe - ha aperto sul web un filone inesauribile: in poco tempo Papa Francesco è stato collocato su uno skateboard in piazza san Pietro, davanti ad una consolle da dj in una basilica gremita e persino mentre vola leggero come una piuma volteggiando sulla folla.

Un trend crescente di trovate fantasione. Da quando è apparsa la prima foto taroccata dalla intelligenza artificiale, talmente perfetta da sembrare veritiera se non fosse per quel giaccone in piuma d'oca tanto bizzarro quanto inimmaginabile per un pontefice, è stato un continuo. L'intelligenza artificiale ormai riesce a rendere immagini praticamente perfette, difficilmente distinguibili dalle fotografie reali, almeno a occhio nudo o ad un primo sguardo. Papa Francesco mentre tiene in mano una spada di luce, Papa Francesco che indossa occhiali da borgataro, Papa Francesco versione hollywood in posa davanti ad una chilometrica limousine bianca. Segno di una popolarità tra i giovani che non viene meno.

L'inventore della foto numero uno – quella del piumino – è stato rintracciato da un sito americano Buzzfeednews. Si chiama Pablo Xavier, è un operaio edile di 31 anni di Chicago e ancora un po' sottosopra per tutto quel baccato. Ha persino rifiutato di rivelare il suo cognome per timore di essere attaccato dal popolo dei troll per aver creato le immagini scherzose sul pontefice con un programma di AI che si chiama Midjourney. «Stavo cercando il modo di fare qualcosa di divertente, perché è quello che cerco di fare di solito. Cerco di creare roba divertente o simile all' arte trippy, insomma roba psichedelica. Mi è venuto in mente: dovrei provare con il Papa. E poi è arrivata l'idea: il Papa in cappotto Balenciaga, Moncler, che cammina per le strade di Roma, Parigi, cose del genere». L'immagine la ha subito postata su Facebook, su un gruppo chiamato AI Art Universe, e in poco tempo è scoppiato il caso dando origine ad altre migliaia di immagini papali. Chissò cosa dirà il diretto interessato, il Papa che probabilmente a Santa Marta, seduto sulla sua carrozzella, si sarà già fatto una risata divertito da tanto clamore.