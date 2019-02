Al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, il mondo di Animalia Fashion

Una passeggiata zoologica tra tulle, sete e ricami preziosi. Sono le creazioni di stilisti contemporanei che, traendo ispirazione dal mondo della natura, hanno dato vita ad abiti che dichiarano esplicitamente il loro rimando al mondo animale. Nelle sale del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti sono esposti abiti come sculture, dove stoffe e ricami diventano un tutt'uno con i dipinti: tutto concorre a ricreare l'atmosfera di un Bioparco. Dalla Francia alla Cina, dalla Russia all’Italia, le creazioni propongono un catalogo di quello che l’Alta Moda ha da offrire alla Natura in termini di ispirazione e suggestione e all’Arte come prodotto di fantasia e genialità.



«In un dialogo emozionante con questo zoo di stoffe, piume, pellami – e non solo - precisa la curatrice e ideatrice, Patricia Lurati - il visitatore viene sorpreso, coinvolto nella scoperta delle meraviglie del mondo animale, che per gli stilisti diventa fonte di ispirazione, o che crea accostamenti inaspettati nell’immaginazione di chi guarda». Mancano allora tra abiti ed oggetti esposti gli zebrati e i tigrati, per lasciar posto a insetti, ricci, cigni, aragoste, serpenti, pesci, conchiglie e coralli. Una scelta ragionata per evidenziare come la Moda sia Arte e possa sorprende, scatenare l'immaginazione, coinvolgere in un gioco di identificazioni e suggerimenti.

In esposizione, nelle 18 sale del ricco percorso espositivo, ci sono capi e accessori di Haute Couture realizzati dal 2000 al 2018, accostati a veri animali impagliati e rettili in formaldeide, concessi in prestito dal Museo fiorentino di Storia Naturale La Specola, a i ragni (in teche) prestati dall’Associazione Italiana di Aracnologia, ai dipinti antichi e oggetti dal Museo di Antropologia ed Etnografia di Firenze e a riproduzioni di disegni tratti da antichi bestiari e pagine da tacuina sanitatis medievali. Un raffronto-confronto che stimola la fantasia e dimostra fattivamente quando Natura e Moda possano amalgamarsi.

"Animalia Fashion" a cura di Patricia Lurati

Museo della Moda e del Costume, Palazzo Pitti, Firenze

Piazzale degli Uffizi 6

Fino al 5 maggio

