Forces of Fashion, arriva a Roma l'evento di Vogue: da Isabella Rossellini a Maria Grazia Chiuri e Achille Lauro, parterre di vip

Il mondo della moda raccontato attraverso i suoi protagonisti: il 21 ottobre si terrà a Roma, negli spazi del suggestivo complesso dell’ex Mattatoio, la prima edizione italiana di Forces of Fashion.L’evento di Vogue, gratuito su prenotazione, è organizzato grazie alla collaborazione e al supporto dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, partner istituzionale dell’iniziativa.

L'evento

Durante questo appuntamento, unico nel suo genere, il pubblico avrà la possibilità di incontrare chi disegna le collezioni, chi le vive, chi le racconta e chi le indossa, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini. Un’occasione unica per tutti coloro che amano la moda e che potranno viverla in prima persona con i protagonisti del settore, i grandi stilisti e la nuova generazione, gli editor di Vogue e le star del cinema.

L’evento sarà contraddistinto da un ricco programma che vedrà connessi i mondi della moda, del cinema, del made in Italy e dell’artigianato. Workshop, spazi esperienziali e talk saranno ospitati nei due grandi padiglioni dell’ex Mattatoio di Roma.

«Siamo entusiasti di portare nella Città Eterna la prima edizione italiana di Forces of Fashion. Accanto al ricco palinsesto di talk, siamo orgogliosi di poter offrire agli ospiti attività e momenti ad hoc capaci di far vivere a chi verrà all'ex Mattatoio il nostro mondo. Un segno del nostro desiderio di stare tra la gente e accogliere un pubblico il più possibile ampio nella nostra visione della moda - afferma Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia - Da quasi 60 anni ci impegniamo a fotografare e raccontare lo spirito del tempo con il linguaggio della moda, tenendo alto il dibattito internazionale e divertendoci al tempo stesso. Oggi Vogue Italia continua a farlo con l'obiettivo di portare storie, idee e la moda Made In Italy in un circuito globale che conta ben 28 edizioni.

«La Capitale è pronta ad accogliere un evento senza precedenti. Con Vogue e Forces of Fashion, Roma riceve il testimone direttamente da New York e dalle principali metropoli del mondo.

Il 21 ottobre, in un luogo culturalmente significativo e di trasformazione come l'ex Mattatoio di Roma, i più importanti nomi del fashion internazionale si incontreranno per celebrare la moda e confrontarsi sulle tendenze future - aggiunge Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a moda, turismo, sport e grandi eventi - Un’opportunità straordinaria per le ragazze e i ragazzi che sognano di lavorare nel campo del fashion, a cominciare da quelli che studiano nelle Accademie della nostra città. Ma anche per i professionisti del settore che dal confronto con i direttori artistici, gli stilisti e gli esperti di fama internazionale potranno trovare spunti unici e stimoli interessanti per il loro lavoro. Un grande evento che rappresenterà una vetrina straordinaria per la Città Eterna».

Gli ospiti

Tra gli ospiti confermati che interverranno sul palco del padiglione “Forces of Fashion” l’Attrice, Modella e Regista Isabella Rossellini che sarà in dialogo con Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema; Sabato De Sarno, Direttore Artistico di Gucci, che racconterà la sua visione della moda a Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia; Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, protagonista di un talk con la Giornalista, Scrittrice, Autrice teatrale e Conduttrice radiotelevisiva Concita De Gregorio; Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Collezioni Uomo di Fendi e Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni donna Haute Couture, ready-to-wear e accessori Dior, che si confronteranno sul ruolo delle donne nel mondo della moda in una conversazione moderata da Silvia Schirinzi, Fashion Director di Rivista Studio; alcuni dei talenti protagonisti di Fashion Panorama - The Italian New Wave - il progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, curato da Vogue Italia, che porta nel mondo la creatività della nuova generazione di stilisti - ACT N°1, Gisèle Claudia Ntsama, Cormio, lessico familiare, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, SSHEENA - che saliranno sul palco insieme al Professore Associato e Scrittore Emanuele Coccia, per raccontare come la nuova generazione di talenti Made in Italy si stia dedicando a “Building new esthetics”; Edward Enninful, Editor-in-Chief di British Vogue e European Editorial Director di Vogue che sarà protagonista di un talk dedicato alla storia di Vogue insieme a Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia.

In chiusura della giornata, vi sarà una speciale live performance co-curata da Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta, lo showroom digitale che valorizza i designer indipendenti: si chiamerà “Les enfants terribles” e sarà un’esperienza immersiva del primo défilé con la direzione creativa di Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta e realizzato dai futuri designer delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS. La presentazione della collezione, supportata da Golden Goose, sarà accompagnata da un DJ set di Achille Lauro.

Giunge così al culmine il contest votato ad aiutare le nuove generazioni di talenti e a permettere l’incontro tra gli studenti di moda e il mondo del lavoro. Vogue Italia, che da sempre si dedica a supportare le nuove generazioni di creativi, offrirà così lo straordinario e internazionale palcoscenico di Forces of Fashion alle eccellenze emergenti del nostro Paese.

Il mondo di Vogue

Il padiglione “Inside Vogue” - ad ingresso libero e senza prenotazione - sarà invece dedicato a scoprire il mondo di Vogue. Svelerà agli ospiti tutto quello che c'è dietro al fashion magazine più famoso ma offrirà anche uno sguardo sul mondo della moda, sulle sue dinamiche e le sue infinite potenzialità creative attraverso attività esperienziali e interattive. Un’installazione immersiva dedicata all’heritage del brand aprirà le porte dell'archivio di Vogue Italia, con le cover più iconiche da scoprire da vicino, così come chi sogna di visitare il guardaroba della rivista sarà accontentato, tra abiti da sogno e accessori iconici. Un’area sarà dedicata a mostrare come si crea lo storytelling visivo del giornale con immagini e grafica: Laura Marino, Art Director del giornale, terrà anche un talk sul palco riguardo al racconto visuale della moda. Sarà questa una delle masterclass che si succederanno sul palco, in un palinsesto che comprenderà anche un intervento di Yashica Olden, Global Chief Diversity & Inclusion Officer di Condé Nast, insieme a Rosie Gaunt, Social Impact Manager YOOX NET-A-PORTER, moderato da Susanna Owusu Twumwah, Communication Specialist for Development, Migration and Diaspora Project, una styling session e dialoghi dedicati alla filiera della moda e alla sostenibilità.