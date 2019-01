A Firenze da martedì 8 “Animalia Fashion”, la moda come “scimmia della natura” tra piume, farfalle, ragni e conchiglie

Ci sono insetti, pesci, uccelli, conchiglie, farfalle, animali impagliati e animali stampati, piume, scaglie, antichi bestiari e miniature medievali. E' la mostra "Animalia Fashion" a cura di Patricia Lurati che il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, a Firenze, inaugura martedì 8 gennaio, giorno in cui parte la kermesse Pitti Uomo e che resterà aperta fino al 5 maggio. L'esposizione presenta la moda come

scimmia della natura

, come favoloso teatro e scoperta delle meraviglie del mondo animale che per gli stilisti diventa fonte di ispirazione o che crea accostamenti inaspettati nell'immaginazione dell'osservatore.

La moda, dunque, intesa anche come espressione artistica del nostro stupore per le bellezze dell'universo

, spiega Lurati.



Nella mostra, concepita come un iperbolico museo di storia naturale, abiti, accessori e gioielli (provenienti da tanti paesi, dalla Francia alla Cina, dalla Russia all'Italia)

diventano gli strumenti per un viaggio nella storia della zoologia, ma soprattutto una scoperta di forme e colori. Lo stile contemporaneo - vengono esposti esempi dal 2000 al 2018, prestati dalle case di moda più celebri e da stilisti emergenti - esprime il suo straordinario potere creativo grazie anche ad abbinamenti inaspettati con veri animali impagliati e rettili in formaldeide, concessi in prestito dal Museo fiorentino di storia naturale La Specola, con i ragni (in teche) prestati dall'Associazione Italiana di Aracnologia, ma anche con dipinti antichi e oggetti dal Museo di Antropologia ed Etnografia di Firenze. Le 18 sale del percorso espositivo si aprono con la sezione dedicata ai ragni per poi proseguire con i cigni, le conchiglie, i ricci, i

pesci, i coralli, i pappagalli, le aragoste, la babirussa, il pesce

istrice, i serpenti, gli scarabei, le mosche, le api, i coccodrilli e

concludersi con le farfalle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA