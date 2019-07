Vittoria, doppia medaglia Oro agli Europei di ciclismo e 100 alla maturità

ROMA E' la locomotiva del trenino azzurro, colei che lo ha trascinato sulla pista, portandolo alla vittoria dei Campionati europei di ciclismo su pista in Belgio. Vittoria Guazzini, però, ha corso portando anche un'altra medaglia al collo, quella della maturità conseguita con 100 su 100, pochi giorni prima della gara, al liceo scientifico di Prato. Diciannove anni ancora da compiere, a dicembre, Vittoria è una ragazza dei record, una che sfata tutti i luoghi comuni, con una forza d'animo che le ha permesso di raggiungere risultati importanti nonostante lo sport a livello agonistico e la scuola non siano mai andati troppo d'accordo.Vittoria non si è persa d'animo. Appena finita la maturità ha ripreso gli allenamenti. D'altra parte c'era da difendere un palmares invidiabile: undici successi, tre mondiali su pista, cinque europei uno su strada e quattro su pista e tanti, tantissimi piazzamenti.E sì, perchè lei quando è su una bici non fa molta differenza: vince per strada e vince su pista.

Si è cominciata a distinguere negli Europei e Mondiali su pista juniores, e quest'anno è riuscita a mettersi al collo l'oro a squadre insieme a Martina Alzini, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster e Marta Cavalli, (che ha corso nelle semifininali), anche nella nuova categoria under 23, bissando il successo del 2018. In una intervista alla Rai aveva spiegato il suo segreto: «La testa nel ciclismo conta molto, anzi, è fondamentale. Ti aiuta e ti insegna a non mollare quando le gambe non ne possono più». E di testa, di concentrazione e tenacia Vittoria, detta la "Guazzo" ne ha sicuramente tanta ma incredibilmente chi la conosce assicura che riesce anche a trovare il tempo per i suoi sogni e le sue passioni, quelli che continua a coltivare quando scende dalla bici: in primo luogo la musica rock e la chitarra.

E ora, dopo questi successi, per Vittoria, la campionessa dei record, si aprono altri traguardi per cui mettersi alla prova. Nel 2018 è riuscita a vincere tre titoli mondiali in tre giorni. Per una come lei puntare ancora più in alto non sarà difficile.

