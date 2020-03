Violenza donne, Di.Re lancia la campagna per attuare la Convenzione di Istanbul

Parte l'8 marzo 2020 la nuova campagna di D.i.Re "Violenza sulle donne. In che Stato siamo?". Obiettivo della campagna è sollecitare lo Stato italiano ad applicare pienamente la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, in vigore ormai dal 2014. Il Gruppo di esperte sulla violenza (Grevio) del Consiglio d'Europa ha dato al Governo indicazioni precise in tal senso. Tra il 2018 e il 2019 il Grevio ha monitorato lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, segnalando nel suo Rapporto all'Italia tutti gli ostacoli ai percorsi di uscita dalla violenza di ordine culturale e pratico, comprese politiche inadeguate e insufficienti. In Italia le donne in situazione di violenza affrontano ovunque - servizi, Polizia, tribunali, Commissioni territoriali - con stereotipi e pregiudizi, non trovano ascolto e credibilità, non ottengono misure di protezione efficaci, e rischiano di perdere i figli nelle cause di separazione. Il numero dei femminicidi rimane costante nel tempo.

Ogni mese per un anno la campagna “Violenza sulle donne. In che Stato siamo?” richiamerà l'attenzione dell'opinione pubblica, dei media e delle istituzioni sulle principali raccomandazioni del Consiglio d'Europa riguardo a 12 aree tematiche diverse. D.i.Re presenterà i risultati della campagna l'8 marzo 2021.

