Sport e Salute e Trenitalia rinnovano la convenzione per aiutare il mondo dello sport

Trenitalia e Sport e Salute S.p.A. hanno rinnovato la partnership che consente di ottenere la riduzione del 40% per i viaggi di gruppo sui treni “Le Frecce” a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle società sportive dilettantistiche (ASD) e agli Organismi Sportivi (OS) regolarmente iscritti. Si includono i dirigenti, i tecnici ed i tesserati degli stessi. Sport e Salute, azienda pubblica italiana incaricata dal Ministero dell'economia e delle finanze dello sviluppo del sistema sportivo in Italia, opera con lo scopo di supportare gli attori dello sport di base e promuovere l’attività motoria e i corretti stili di vita tra la popolazione italiana: istituzioni, scuole, comuni, parchi, strutture sportive, eventi. Tra le sue iniziative, oggi presenta questa convenzione che arricchisce il portfolio di partnership siglate per offrire benefici concreti e accelerare la ripresa post pandemica di questo mondo inteso sia come importante sistema economico sempre pronto al movimento e al viaggio, sia come motore di benessere psicofisico degli sportivi e dei cittadini tutti affinché la loro esistenza qualitativa sia al centro di ogni impegno. Trenitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che conta oltre 10mila treni ogni giorno tra Italia ed estero, ambisce a soddisfare le esigenze del cliente e le richieste del mercato ponendo il passeggero sempre al centro di ogni processo decisionale ed offrendo servizi sia regionali che ad alta velocità con “Le Frecce”. Con una tensione costante, la Società si impegna nel realizzarepiani di sviluppo e modernizzazione nel rispetto della sostenibilità sociale e ambientale. Viaggiare con Le Frecce significa ridurre le emissioni di CO2 nell’aria e beneficiare di qualità del servizio, puntualità e comfort, oltre ai migliori livelli di sicurezza. Le due Società hanno deciso di collaborare per lo sviluppo della persona, della comunità e del Paese attraverso lo sport. Insieme Sport e Salute e Le Frecce lavorano con un ideale ovvero che lo sport sia di tutti e con un desiderio ovvero che tutti vivano lo sport.