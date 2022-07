Convenzione tra Sabina Universitas e Ater per la gestione da parte del consorzio della casa dello studente di via del Porto

RIETI - La Sabina Universitas tende una mano agli studenti meno abbienti. In data odierna, 12 luglio, i vertici della Polo Universitario di Rieti e quelli dell’Ater della provincia di Rieti si sono dati appuntamento a Palazzo Aluffi per apporre la firma alla convenzione per la gestione della casa dello studente di via del Porto.

Hanno preso parte all’incontro il Presidente del Consorzio Sabina Universitas, Antonio D’Onofrio, unitamente alla Vice Presidente, Daniela Monteriù ed al Consigliere Giorgio Cavalli, per l’Ater erano presenti il Presidente, Giancarlo Cricchi ed il Direttore Generale, Stefano Beccarini.

I dieci alloggi dell’Ater, per complessivi 22 posti letto, presi in gestione dal Consorzio verranno messi a disposizione degli studenti tramite apposito bando.

«Finalmente il mercato della conoscenza apre le porte anche alle persone che non possono permetterselo - così ha commentato la firma della convenzione il Presidente D’Onofrio. Oggi - ha dichiarato D’Onofrio – grazie al contributo dell’Ater possiamo dare il via al nostro progetto di rilancio del Consorzio, che ci vedrà protagonisti nel cambiamento, nella crescita e nell’aumento dei servizi che offriremo agli studenti ed alla città».

Il Presidente Cricchi evidenzia che «Continua il rapporto di collaborazione dell'Ater Rieti con i soggetti istituzionali del territorio. Con la Sabina Universitas in questo caso si prosegue un’esperienza già intrapresa nel 2018 ed interrotta durante la pandemia Covid. Riteniamo importante che la struttura di via del Porto sia nuovamente messa a servizio degli studenti del polo universitario e credo quindi a beneficio della città. La scelta del Consorzio di destinare la residenza agli studenti sulla base delle loro condizioni economiche e quindi in favore di quelli con maggiore necessità di supporto, rende questa iniziativa ancora più valida».