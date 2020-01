Usa, 6 donne su 10 impiegate nell'esercito sono state stalkerizzate da militari

Sei donne su dieci impiegate nell'esercito degli Stati Uniti sono state stalkerizzate da militari. E' uno spaccato sconfortante quello emerso da una ricerca affidata alla Università della Sud California e appena pubblicata: il 60% delle donne presensti nelle forze armate, nel corso della loro carriera, hanno denunciato episodi di stalkeraggio. Gli organi militari americani hanno dovuto ammettere che si tratta di una situazione ben più grave di quella che inizialmente era stata immaginata.

La ricerca è stata curata nei minimi dettagli da un team di ricercatori e ha preso in esame un campione rappresentativo di 1980 veterane. Per stalkeraggio si intendono i messaggi indesiderati, le mail, le telefonate sgradite e ripetute contenenti anche minacce. Tutto questo contrasta, ovviamente, con il Codice della Giustizia Militare, una specie di bibbia interna che definisce esperienze simili come qualcosa che finisce per ingenerare a livello individuale paura di morire o paura di essere ferite. Nell'esercito americano le donne costituiscono circa il 15 percento delle presenze.

