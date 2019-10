Donne nello spazio, anticipata la passeggiata delle due astronaute

Le donne a spasso nello spazio, prima del previsto. L'attesissima passeggiata delle due astronaute, in programma per lunedì 21 ottobre, sarà anticipata a giovedì 17 o venerdì 18 ottobre. Christina Koch e Jessica Meir usciranno dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) prima del previsto per sostituire un elemento delle batterie che si è guastato nel weekend senza compromettere le attività di bordo. A riferirlo su Twitter è l'amministratore capo della Nasa Jim Bridenstine, che preannuncia una teleconferenza per oggi.

L'attività extraveicolare (Eva) tutta al femminile, che era già fallita a marzo per un problema con le tute spaziali, sarà una delle tappe della “maratona spaziale” cominciata da alcuni giorni sotto la guida dell'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano, neo comandante dell'equipaggio. Secondo il programma della Nasa, saranno ben 10 le passeggiate spaziali che in tre mesi serviranno a sostituire le batterie dei pannelli solari della stazione orbitale e a riparare il rilevatore di raggi cosmici Ams-02.

