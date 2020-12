Pirlo: «Contro la Fiorentina voglio continuità. Dybala? Viene con noi»

Pirlo non ha intenzione di fermarsi all’ultima prima della pausa natalizia, contro il Parma si è vista la miglior Juve della stagione, e ora serve la continuità per tenere il passo di Inter e Milan. “Contro il Parma abbiamo fatto un’ottima gara, con grande spirito, e la voglia di imporre il nostro gioco dal primo all’ultimo minuto. Siamo in grande crescita, l’importante è dare continuità alle vittorie”.

FIORENTINA – “La Fiorentina è una buona squadra, con ottime individualità E’ l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Hanno ottime individualità in attacco come Vlahovic e Ribery”.

PRANDELLI – “E’ un ottimo allenatore, ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. Sono contento di rivederlo domani in campo e che sia ritornato ad allenare in Serie A. Ho vissuto tantissimi bei momenti con lui, un grandissimo Europeo perdendo in finale con la Spagna. E’ una persona di cuore, penso si meriti qualcosa di più sul campo”.

ARTHUR OUT - “Paulo oggi si è allenato con la squadra, un po’ a parte un po’ con la squadra, domani può venire con noi. Demiral anche sta un po’ meglio, Arthur non è a disposizione, ha ancora male alla coscia”.



