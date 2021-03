Lazio-Crotone dalle 15 diretta: Inzaghi, niente turnover. Cosmi alla ricerca di punti pesanti

La Lazio è alla ricerca di tre punti per avvicinare il Napoli e soprattutto per tenere vivo il sogno Champions League. Il percorso in Europa, per quest'anno, si chiuderà probabilmente in Germania la prossima settimana. Serve però alimentarlo anche per la prossima stagione: di conseguenza all'Olimpico sono obbligatori i tre punti. Davanti ci sarà un Crotone rivitalizzato dalla cura Cosmi (oggi squalificato, in panchina Tardioli): il tecnico ha vinto contro il Torino la scorsa settimana e vede la salvezza distante sette lunghezze. I calabresi ci vogliono credere e punteranno al colpaccio. Inzaghi non è intenzionato a fare turnover, in campo scenderà la migliore squadra possibile, con Immobile lì davanti: la Scarpa d'oro ieri è stata festeggiata dai compagni a Formello. Ambiente sereno in casa biancoceleste a poche ore da una partita decisiva.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Lazio, la partita è doppia: in campo il Crotone, il Torino dal... IN CONFERENZA Inzaghi: «Col Crotone non sarà facile, voglio la vera...

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Ounas. All.: Cosmi (squalificato, in panchina Tardioli).

ARBITRO: Rapuano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA