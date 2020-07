Dato alle fiamme “Il muro delle bambole”, installazione contro la violenza sulle donne

“Wall of Dolls”, il muro delle bambole di via De Amicis, a Milano, una installazione artistica per sensibilizzare la popolazione sulla violenza sulle donne, è stato dato alle fiamme. Lo denunciato le co-fondatrici della onlus “Il muro delle bambole” Jo Squillo, Giusy Versace e Francesca Carollo. «Confidiamo non si tratti di un evento doloso, ma se così non fosse i responsabili facciano un passo avanti, chiedano scusa e si adoperino per riparare il danno - dicono -. Il muro è un patrimonio di tutta la cittadinanza e il restauro avverrà in tempi rapidi perché questo luogo possa continuare a rappresentare un simbolo della lotta alla violenza sulle donne».

Una panchina rossa davanti il tribunale civile di Roma con il numero antiviolenza

Appello alla Raggi dalle amiche della prof uccisa: «Panchine rosse per ricordare le vittime»»

© RIPRODUZIONE RISERVATA