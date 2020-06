Roma, un'opera d'arte a San Lorenzo contro il femminicidio: 11 donne uccise durante il lockdown

Una scultura di strada in marmo, l'artista l'ha intitolata

In prima fila oggi ci saranno le mamme di il 6 maggio del 2018 in un incidente stradale, caduta dalla sua Honda Hornet al chilometro 25 di via Ostiense. Lei ci sarà, come sempre, Pamela Mastropietro , la diciottenne trovata morta e fatta a pezzi in due valigie a Macerata, e Desirée Mariottini. Domenica di parlerà di violenza, di stupri, di donne sole e troppo spesso giudicate, ma anche di speranza e di bellezza. Accanto a loro un'altra mamma Graziella Viviano: sua figlia Elena Aubry è morta a 25 anni minicidio : durante il lockdown sono state pugnalate, massacrate di botte fino alla morte, soffocate undici donne. Sole, inascoltate, prigioniere in casa non sono riuscite e chiedere aiuto.In prima fila oggi ci saranno le mamme di

In alcuni video presenti sui social lo scultore racconta la sua Porta della bellezza:

L'opera nasce per reazione al terribile fatto di cronaca. Per realizzarla ho impiegato circa un anno e mezzo, è stata creata per ridare un'immagine reale del quartiere San Lorenzo, da sempre luogo aperto alla comunità, all'amicizia tra i popoli e al dialogo. Questa installazione artistica può essere per San Lorenzo, l'occasione per darsi nuova veste

. All'inaugurazione i nterverranno anche varie associazioni da sempre in prima fila contro la violenza, di ogni genere e contro i più deboli. Ci saranno Maria Grazia Passeri, anima e voce di Salvamamme, l'avvocato Domenico Musicco che viene da Milano e ha difeso vari casi importanti di violenza.



Coronavirus, la strage in quarantena: undici donne uccise nei due mesi dell'emergenza

“La porta della bellezza”. E sarà inaugurata domenica 21 dalle 17 nel quartiere San Lorenzo, esattamente in via dei Lucani dove«perché dobbiamo dare un segno per cambiare le cose, questo è il nostro mondo, non possiamo girarci dall'altra parte».