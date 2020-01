Violenza donne, installazione per cancellare insulti e parole di odio dai social

Un'istallazione interattiva che invita a segnalare gli insulti rivolti sui social verso le donne, contrastando la violenza delle parole. È l'iniziativa di Netflix a Milano in occasione del lancio di “Luna Nera”, serie originale ambientata in Italia nel XVII secolo su una comunità di donne perseguitate perché accusate di stregoneria.

L'installazione, allestita in piazza XXV Aprile, dal 30 gennaio al 5 febbraio 2020, è un invito a riflettere sul tema della violenza a cui sono esposte le donne. Si presenta come un grande “rogo contemporaneo” all'interno del quale il pubblico adulto, invitato ad entrare uno alla volta per vivere una metaforica immersione nelle fiamme dell'odio, ha l'opportunità di affermare con un piccolo gesto il proprio impegno nel contrastare una caccia alle streghe che, seppur in forme diverse, continua ad esistere.

Tutto lo spazio interno, infatti, è completamente invaso da frasi di odio realmente pubblicate online contro le donne, e il visitatore - grazie all'utilizzo di un'interfaccia creata ad hoc - può selezionare uno degli insulti proiettati e cancellarlo. Non solo, grazie alla collaborazione con 'Parole O_stilì, il progetto sociale per la sensibilizzazione contro la violenza delle parole, l'insulto sarà realmente segnalato in rete, con l'obiettivo che venga cancellato definitivamente. Le parole e le frasi d'odio proiettate sono frutto della ricerca di un software dotato di intelligenza artificiale che ha rintracciato ed estratto più di 7.000 insulti - tra le decine di migliaia presenti nel web - verso le donne sui principali social network.



