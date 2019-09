In volo per l'Africa Papa Francesco lancia l'allarme sulle donne maltrattate e abusate

Sul volo che lo portava in Mozambico, Papa Francesco ha voluto ricordare tutte le donne sfruttate, maltrattate, abusate. L'occasione per toccare l'argomento è stato un libro scritto da Valentina Alazraki, corrispondente messicana di Televisa e monsignor Luigi Ginami, dedicato alla condizione femminile in Messico: «Il libro sulle donne maltrattate - davvero un gioiello - fa capire il dolore e lo sfruttamento delle donne al giorno d’oggi. Dobbiamo riflettere su questo tema». Il libro in questione si intitola "Grecia e le altre" e serve ad aiutare la Fondazione Santina Onlus.

Ultimo aggiornamento: 20:46

