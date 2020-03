Mostra internazionale a Roma, fotografe espongono i lavori e i ritratti delle donne emigranti

Si intitola: “Sguardo da Donna”, la mostra fotografica internazionale che si apre a Roma per rendere omaggio alle donne emigranti in Italia, e a tutte coloro che cercano di proteggere i più vulnerabili, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, celebrata ogni anno l’8 marzo. L'esposizione della durata di una settimana, si terrà dal 6 al 12 marzo alla Galleria d’arte Arca di Noesis, via Ostilia 3b, Roma.

Partecipano 28 donne, di 12 nazionalità diverse. Fotografe da ogni parte del mondo. Albania: Eriselda Hoxha, Brasile: Vanessa Gusmao, Canada: Norma Troiano, Colombia: Karyna Palacios, Ecuador: Monica Bosca Peña, Indonesia:Dian Eka, Italia- Olanda: Marika Ferrari Meyer, Italia : Daniela Arena, Nilde Guiducci, Mina Pugliese, Silvia Stancanelli e Anna Basciu, Lituania: Agne SuMonte, Repubblica Dominicana: Rita Valenzuela, Romania: Monica Sararu Pittrice: Italia: Giorgia Catapano. Scultrici: Brasile: Corina Proietti Italia: Livia Romano Proietti, Poetesse: Francia: Marie Laure Colasson e Edith Dzieduszycka, Italia: Letizia Leone, Rosaria Di Donato e Valentina Ciurleo, Danzatrici: Italia: Giulia Priori, Paola Gallio e Aurora Pannella, Attrice: Italia: Ilaria Paradisi. Creatrice di gioielli: Italia: Elisabetta Buosi.

