Centri antiviolenza, Bonetti firma il decreto per sbloccare 30 milioni

Trenta milioni in arrivo per finanziare i centri antiviolenza. L'annuncio viene dato dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. «Il percorso per lo stanziamento dei fondi del 2019, 30 milioni, ai centri antiviolenza del Paese è concluso. Ho firmato oggi il decreto di riparto per far arrivare alle Regioni queste risorse. #liberapuoi», scrive su Facebook la ministra.

Viene così sbloccata una situazione di attesa che metteva a rischio il diritto a essere assistite per le quasi 15 mila donne (Istat) che ogni anno si rivolgono alle strutture di accoglienza in Italia.

