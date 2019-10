Il ministro Bonetti: «Trenta milioni per finanziare i centri anti-violenza»

Si è insediata ieri ala cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne. La ministra per le Pari opportunità e la Famigliaha promesso che in tempi brevi arriveranno 30 milioni di euro da destinare alla Regioni per finanziare i. Con la ministra Bonetti, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia, il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone e i rappresentanti degli altri ministeri e delle conferenze coinvolti.Per il ministro Nunzia Catalfo, «bisogna intervenire rafforzando quelle azioni che permettano l'autonomia lavorativa delle donne al fine di neutralizzare il fenomeno della violenza economica perpetrata nei loro confronti. A questo proposito, sono allo studio una serie di interventi da portare avanti in accordo con le Regioni come per esempio quello sulla formazione mirata per l'inserimento lavorativo».«Nell'attivazione del piano operativo antiviolenza - ha aggiunto Bonetti - sarà importante il lavoro di sinergia perché ciascuno possa in tempi brevi, per le parti di propria competenza, rilevare le criticità in essere e individuare le migliori azioni già in atto nel Paese. Il tema della violenza economica e dell'empowerment lavorativo è cruciale: il fatto che sia stato più volte richiamato in questo tavolo conferma che dobbiamo e possiamo lavorarvi incisivamente».