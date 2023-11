Sara Taddei, morta l'infermiera di Senigallia: aveva 42 anni e lascia marito e tre figli

SENIGALLIA L’ospedale Principe di Piemonte in lutto per la prematura scomparsa di Sara Taddei, infermiera del reparto di Pediatria. Aveva 42 anni. È ancora forte il dolore per l’infermiere Simone Paradisi, deceduto a 44 anni, ma il personale sanitario ha dovuto affrontare un’altra grave perdita. Una professionista nel suo lavoro, Sara Taddei, ma anche una giovane mamma. Lascia i tre figli Davide, Mattia e Bianca oltre al marito Andrea, la mamma Daniela, il babbo Angelino, la sorella Francesca e tanti amici. I funerali si svolgeranno oggi, alle 10, presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore alla Cesanella. Seguirà la tumulazione, presso il cimitero maggiore de Le Grazie.

Sara Taddei è morta giovedì e in serata si è appresa la notizia della sua prematura scomparsa.