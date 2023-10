Alejandra Villafane, morta di cancro l'attrice e miss colombiana: aveva 34 anni. «Gli amici e la famiglia saranno sempre con me»

L'attrice e miss Alejandra Villafane è morta tragicamente all'età di 34 anni dopo una battaglia durata mesi contro il cancro. Alejandra è morta il 21 ottobre, dopo aver annunciato a maggio scorso di essere in cura per il tumore e di fare un passo indietro «rispetto alla carriera di attrice».

Alejandra Villafane morta, chi era

L'influencer, che aveva 220.000 follower su Instagram, era famosa nel suo paese d'origine, la Colombia, anche per aver recitato in telenovelas come La Nieta Elegida e Always a Witch. Era stata modella e concorrente di concorsi di bellezza, aveva vinto il concorso Miss Earth Colombia nel 2014: la donna aveva fatto chemioterapia e un intervento chirurgico dopo aver scoperto di avere tre tumori maligni al seno e alle ovaie.

Muere a los 34 años la actriz Alejandra Villafañe a causa de un cáncer https://t.co/B6eSBwZFS5 — EL MUNDO (@elmundoes) October 23, 2023

Le sue ultime apparizioni sullo schermo sono arrivate nella serie Prime Video del 2023 Manes e nella commedia del 2023 El Yuppie y El Guiso. L'attrice ha spesso condiviso aggiornamenti con i suoi follower sui social, incluse foto al fianco del suo ragazzo, il collega attore Raúl Ocampo. Villafañe ha pubblicato il suo ultimo messaggio il 12 ottobre. «Questo video è un omaggio alla famiglia che c’è sempre, agli amici che sono arrivati ​​e sono diventati famiglia. Grazie ad un amore che dura tutta la vita».

Il suo compagno Raul ha pubblicato una serie di foto dopo la sua scomparsa, con la didascalia: «Voglio che tu lo sappia. Per sempre». Foto intime dei due che si rasavano la testa insieme e si abbracciavano solo pochi giorni prima della morte dell'attrice.

Dopo la notizia della sua morte, la collega concorrente di bellezza Miss Colombia 2011, Daniella Álvarez, ha commentato: «Ora vivi la vita migliore, quella che tutti desideriamo raggiungere. Ti vogliamo bene».